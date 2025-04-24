Nike Shox R4

¥1,199

Nike Shox R4 女子运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。 后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目风范。

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