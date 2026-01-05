Nike Shox R4
女子气柱运动鞋
10% 折让
Nike Shox R4 女子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用其耐穿鞋面、设计线条，再现元年款风貌。后跟 Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。
- 显示颜色： 小马棕/珍珠灰/白金色/小马棕
- 款式： IM6690-220
其他细节
- 合成材质鞋面搭配凹纹设计，经久耐穿
- Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
- 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
