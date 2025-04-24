Nike Shox Ride 2

¥1,299

经典设计，焕新演绎。Nike Shox Ride 2 男子运动鞋的后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 缓震配置，缔造出众回弹的缓震效果。 天然皮革与织物组合鞋面，柔软耐穿；鞋口的网眼布和后跟打孔设计缔造出色透气性，帮助双足保持干爽。

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 巴洛克棕/幻影灰白/山峰白/芬蓝

款式： HV6349-200