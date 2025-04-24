 

Nike Shox Ride 2

男子气柱运动鞋

¥1,299
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经典设计，焕新演绎。Nike Shox Ride 2 男子运动鞋的后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 缓震配置，缔造出众回弹的缓震效果。 天然皮革与织物组合鞋面，柔软耐穿；鞋口的网眼布和后跟打孔设计缔造出色透气性，帮助双足保持干爽。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/幻影灰白/山峰白/芬蓝
  • 款式： HV6349-200

Nike Shox Ride 2

¥1,299

经典设计，焕新演绎。Nike Shox Ride 2 男子运动鞋的后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 缓震配置，缔造出众回弹的缓震效果。 天然皮革与织物组合鞋面，柔软耐穿；鞋口的网眼布和后跟打孔设计缔造出色透气性，帮助双足保持干爽。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 巴洛克棕/幻影灰白/山峰白/芬蓝
  • 款式： HV6349-200

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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