Nike Shox Ride 2 Premium
男子气柱运动鞋
¥1,299
Nike Shox Ride 2 Premium 男子运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 缓震配置，缔造出众的回弹缓震效果。 该鞋款采用天然皮革鞋面，搭配做旧效果，塑就柔软复古外观。
- 显示颜色： 黑/浅英国褐/黑
- 款式： HV4447-010
Nike Shox Ride 2 Premium
¥1,299
Nike Shox Ride 2 Premium 男子运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 缓震配置，缔造出众的回弹缓震效果。 该鞋款采用天然皮革鞋面，搭配做旧效果，塑就柔软复古外观。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/浅英国褐/黑
- 款式： HV4447-010
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。