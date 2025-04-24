Nike Shox Ride 2 Premium

¥1,299

Nike Shox Ride 2 Premium 男子运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 缓震配置，缔造出众的回弹缓震效果。 该鞋款采用天然皮革鞋面，搭配做旧效果，塑就柔软复古外观。

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