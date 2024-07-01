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      Nike Shox TL

      女子运动鞋

      ¥1,199

      白色/金属银/亮橘/白色
      黑/金属赭/亮橘/黑

      Nike Shox TL 女子运动鞋提供出众缓震性能。采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，演绎经典 2003 年版本，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。

      • 显示颜色： 白色/金属银/亮橘/白色
      • 款式： AR3566-100

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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