Nike Shox TL

男子运动鞋

¥599
¥1,199
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Nike Shox TL 男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用透气网眼鞋面和全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。

  • 显示颜色： 白色/金属银/亮橘/白色
  • 款式： AV3595-100

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