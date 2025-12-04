Nike Shox TL Fade
女子气柱运动鞋
10% 折让
Nike Shox TL Fade 女子气柱运动鞋作为 2003 年的经典之作，携渐变配色与经典格调焕新回归。模压覆面巧搭全掌型缓震柱，塑就出众缓震效果和醒目外观。
- 显示颜色： 紫蓝/帝王紫/金属银
- 款式： IH1336-403
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性
- Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
- 模压覆面包覆中足，缔造舒适贴合感
- 后跟部位结合结实底板，位于中底和 Nike Shox 缓震配置之间，带来侧向稳定性和支撑力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 紫蓝/帝王紫/金属银
- 款式： IH1336-403
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
