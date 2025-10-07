Nike Skills
足球
33% 折让
带上 Nike Skills 足球，让赛场表现跃升新层级。 该款足球采用偏小尺寸设计，是训练和培养步法技能的理想之选，助你在比赛中一展身手，大放异彩。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： HV6252-100
其他细节
- 机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
- 1 号球专为提升技能设计，适合不同年龄段
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
