Sky Jordan 1 婴童运动鞋从 AJ1 汲取设计灵感，兼具经典风格和可爱俏皮魅力。 结合柔软泡绵缓震系统，出众抓地配置和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。


  • 显示颜色： 尘光子色/青灰色/黑/冷蓝
  • 款式： HV4766-014

Sky Jordan 1 婴童运动鞋从 AJ1 汲取设计灵感，兼具经典风格和可爱俏皮魅力。 结合柔软泡绵缓震系统，出众抓地配置和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合材料，塑就经典外观和质感
  • 鞋面搭配饰有“SKY JORDAN”标志的魔术贴粘扣固定带，稳固贴合
  • 柔软泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震效果
  • 耐穿外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 尘光子色/青灰色/黑/冷蓝
  • 款式： HV4766-014

