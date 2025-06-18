Nike
Slim 跑步腰包
¥169¥23929% 折让
Nike Slim 跑步腰包，提供额外储物空间，助力轻松畅行。无论挎在肩上还是固定在腰部，这款腰包皆可带来轻盈舒适的背携体验，助你在城镇或街区中尽情畅跑。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DR5199-082
Nike
¥169¥23929% 折让
轻盈舒适，助力畅跑
Nike Slim 跑步腰包，提供额外储物空间，助力轻松畅行。无论挎在肩上还是固定在腰部，这款腰包皆可带来轻盈舒适的背携体验，助你在城镇或街区中尽情畅跑。
其他细节
- 轻盈流线设计，有效减少晃动，令腰包随行而动
- 固定带结合插扣设计，便于调节
- 可扩展式口袋，为钥匙、身份证或信用卡等随身小物件提供存储空间，方便随时出门买咖啡
产品细节
- 面料：织物
- 不可洗涤
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DR5199-082
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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