Nike

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轻盈舒适，助力畅跑

Nike Slim 跑步腰包，提供额外储物空间，助力轻松畅行。无论挎在肩上还是固定在腰部，这款腰包皆可带来轻盈舒适的背携体验，助你在城镇或街区中尽情畅跑。

其他细节 轻盈流线设计，有效减少晃动，令腰包随行而动

固定带结合插扣设计，便于调节

可扩展式口袋，为钥匙、身份证或信用卡等随身小物件提供存储空间，方便随时出门买咖啡

产品细节 面料：织物

不可洗涤

显示颜色： 亮深红/黑紫

款式： DR5199-634