 
Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣 - 足球灰/黑

Nike Solar Chase

Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣

10% 折让
足球灰/黑
山峰白/黑

Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用柔软导湿速干针织面料结合打孔拼接设计，帮助保持干爽，专为跑步打造。


  • 显示颜色： 足球灰/黑
  • 款式： HJ3581-085

Nike Solar Chase

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Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用柔软导湿速干针织面料结合打孔拼接设计，帮助保持干爽，专为跑步打造。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 棉与聚酯纤维混纺面料，柔软轻盈
  • 腋下网眼拼接，提升透气性

产品细节

  • 挂环设计
  • “Nike Trail”图案
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 棉
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 足球灰/黑
  • 款式： HJ3581-085

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