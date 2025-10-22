Nike Solar Chase
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
31% 折让
Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，专为越野跑打造。将针织面料与网眼布拼接而成，助你在跑步升温之际保持干爽舒适感受。
- 显示颜色： 足球灰/黑
- 款式： HJ4169-085
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 正面和背面上部采用针织面料，柔软舒适
- 腋下和背面下部融入网眼拼接，提升透气性
产品细节
- 后领下方设有挂环
- “Nike Trail”标志
- 85% 聚酯纤维/15% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
