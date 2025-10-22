 
Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心 - 足球灰/黑

Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，专为越野跑打造。将针织面料与网眼布拼接而成，助你在跑步升温之际保持干爽舒适感受。


  • 显示颜色： 足球灰/黑
  • 款式： HJ4169-085

Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，专为越野跑打造。将针织面料与网眼布拼接而成，助你在跑步升温之际保持干爽舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 正面和背面上部采用针织面料，柔软舒适
  • 腋下和背面下部融入网眼拼接，提升透气性

产品细节

  • 后领下方设有挂环
  • “Nike Trail”标志
  • 85% 聚酯纤维/15% 棉
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
