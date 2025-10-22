 
Nike Solo Swoosh 男子全长拉链开襟加绒连帽衫 - 调色暗灰/白色

Nike Solo Swoosh

男子全长拉链开襟加绒连帽衫

调色暗灰/白色
黑/白色

Nike Solo Swoosh 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用柔软加绒针织面料，塑就轻松自在且柔软舒适的穿着感受，彰显经典风范。简约设计，易搭实穿，打造休闲利落的日常穿着体验。


Nike Solo Swoosh 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用柔软加绒针织面料，塑就轻松自在且柔软舒适的穿着感受，彰显经典风范。简约设计，易搭实穿，打造休闲利落的日常穿着体验。

其他细节

  • Solo Swoosh 系列旨在向 20 世纪 90 年代的运动和风尚致敬。在大胆不羁的设计理念风靡的时代，Swoosh 的简约风格令人耳目一新
  • 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，柔软亲肤
  • 宽松版型设计，营造充裕活动空间，便于舒适叠搭
  • 全长拉链开襟设计搭配金属拉链，可供轻松调节造型和包覆效果

产品细节

  • 风帽搭配抽绳
  • 罗纹袖口和下摆
  • 正面口袋
  • 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
