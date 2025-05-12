 

Nike Solo Swoosh

男子加绒上衣

¥529¥69924% 折让

Nike Solo Swoosh 男子加绒上衣采用简约线条设计、柔软混纺面料和宽松版型，便于轻松叠搭，彰显出众运动风范。领口拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果，营造百搭造型；下摆和袖口搭配柔软罗纹设计，帮助锁住身体热量。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ5209-010

Nike Solo Swoosh

¥529¥69924% 折让

质感柔软，简约舒适

Nike Solo Swoosh 男子加绒上衣采用简约线条设计、柔软混纺面料和宽松版型，便于轻松叠搭，彰显出众运动风范。领口拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果，营造百搭造型；下摆和袖口搭配柔软罗纹设计，帮助锁住身体热量。

Solo Swoosh 系列

潮流风向随时间不断变换，耐克勾勾以一贯的简约设计展现非凡魅力。Solo Swoosh 系列焕新升级衣橱佳选单品，打造日常穿搭的理想之选，致敬经典力作。

质感柔软，简约温暖

加绒针织面料，柔软顺滑，温暖亲肤，令你畅享舒适体验。

简约利落

领口拉链开襟结合立领设计，可内搭T恤，缔造休闲舒适的穿着感受；亦可内搭牛津布衬衫，塑就不凡型格。

其他细节

轻微落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 左侧胸部饰有刺绣耐克勾勾
  • 面料：棉/聚酯纤维。罗纹拼接：棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ5209-010

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