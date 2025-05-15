Nike Solo Swoosh
男子加绒上衣
¥629¥69910% 折让
Nike Solo Swoosh 男子加绒上衣采用简约线条设计、柔软混纺面料和宽松版型，便于轻松叠搭，彰显出众运动风范。领口拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果，营造百搭造型；下摆和袖口搭配柔软罗纹设计，帮助锁住身体热量。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5209-010
Nike Solo Swoosh
¥629¥69910% 折让
质感柔软，简约舒适
Nike Solo Swoosh 男子加绒上衣采用简约线条设计、柔软混纺面料和宽松版型，便于轻松叠搭，彰显出众运动风范。领口拉链开襟设计，可供自主调节包覆效果，营造百搭造型；下摆和袖口搭配柔软罗纹设计，帮助锁住身体热量。
Solo Swoosh 系列
潮流风向随时间不断变换，耐克勾勾以一贯的简约设计展现非凡魅力。Solo Swoosh 系列焕新升级衣橱佳选单品，打造日常穿搭的理想之选，致敬经典力作。
质感柔软，简约温暖
加绒针织面料，柔软顺滑，温暖亲肤，令你畅享舒适体验。
简约利落
领口拉链开襟结合立领设计，可内搭T恤，缔造休闲舒适的穿着感受；亦可内搭牛津布衬衫，塑就不凡型格。
其他细节
轻微落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 左侧胸部饰有刺绣耐克勾勾
- 面料：棉/聚酯纤维。罗纹拼接：棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5209-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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