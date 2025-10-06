Nike Solo Swoosh
男子加绒圆领上衣
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Solo Swoosh 男子加绒圆领上衣旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒圆领上衣温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲怀旧风范。弹性罗纹衣领、袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1362-010
其他细节
- 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适
- 柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的理想之选
- 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
- 衣领、袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，帮助锁住热量，增添出众格调
产品细节
- 左侧胸前饰有刺绣耐克勾
- 面料： 棉/聚酯纤维。 罗纹拼接：棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1362-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
