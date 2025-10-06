 
Nike Solo Swoosh 男子加绒圆领上衣 - 黑/白色

Nike Solo Swoosh

男子加绒圆领上衣

黑/白色
调色暗灰/白色

Nike Solo Swoosh 男子加绒圆领上衣旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒圆领上衣温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲怀旧风范。弹性罗纹衣领、袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1362-010

Nike Solo Swoosh

其他细节

  • 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适
  • 柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的理想之选
  • 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
  • 衣领、袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，帮助锁住热量，增添出众格调

产品细节

  • 左侧胸前饰有刺绣耐克勾
  • 面料： 棉/聚酯纤维。 罗纹拼接：棉/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。