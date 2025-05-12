Nike Solo Swoosh
男子加绒套头连帽衫
¥479¥69931% 折让
Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒针织连帽衫温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲复古风范。袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，有助在运动时稳固衣身。左侧胸部绣有耐克勾，塑就简洁利落外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1355-010
Nike Solo Swoosh
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Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒针织连帽衫温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲复古风范。袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，有助在运动时稳固衣身。左侧胸部绣有耐克勾，塑就简洁利落外观。
其他细节
- 针织面料，内里加绒，质感柔软，舒适亲肤
- 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
- 袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，升级造型格调
- 宽敞风帽搭配编织抽绳和系结抽绳头，可供自主调节造型风格和包覆效果
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 左侧胸前饰有刺绣耐克勾
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1355-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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