 

Nike Solo Swoosh

男子加绒套头连帽衫

¥479¥69931% 折让

Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒针织连帽衫温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲复古风范。袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，有助在运动时稳固衣身。左侧胸部绣有耐克勾，塑就简洁利落外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1355-010

Nike Solo Swoosh

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Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒针织连帽衫温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲复古风范。袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，有助在运动时稳固衣身。左侧胸部绣有耐克勾，塑就简洁利落外观。

其他细节

  • 针织面料，内里加绒，质感柔软，舒适亲肤
  • 落肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭，缔造无拘畅动体验
  • 袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，升级造型格调
  • 宽敞风帽搭配编织抽绳和系结抽绳头，可供自主调节造型风格和包覆效果

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 左侧胸前饰有刺绣耐克勾
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1355-010

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