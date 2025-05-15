 

Nike Solo Swoosh

男子加绒长裤

¥519¥69925% 折让

Nike Solo Swoosh 男子加绒长裤旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。采用柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。臀部和大腿部位采用宽松设计，至弹性裤脚处略微收窄。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受；左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简约休闲外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1365-010

Nike Solo Swoosh

¥519¥69925% 折让

Nike Solo Swoosh 男子加绒长裤旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。采用柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。臀部和大腿部位采用宽松设计，至弹性裤脚处略微收窄。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受；左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简约休闲外观。

其他细节

  • 针织面料，表面触感顺滑，内里加绒，舒适温暖
  • 宽松版型为臀部和大腿部位营造充裕活动空间，带来轻松休闲的舒适穿着体验
  • 柔软弹性腰部搭配内置抽绳，缔造个性化贴合感

产品细节

  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾
  • 弹性腰部和裤管口
  • 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX1365-010

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