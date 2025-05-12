Nike Solo Swoosh
男子加绒长裤
¥399¥69942% 折让
Nike Solo Swoosh 男子加绒长裤旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。采用柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。臀部和大腿部位采用宽松设计，至弹性裤脚处略微收窄。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受；左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简约休闲外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1365-010
Nike Solo Swoosh
¥399¥69942% 折让
Nike Solo Swoosh 男子加绒长裤旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。采用柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。臀部和大腿部位采用宽松设计，至弹性裤脚处略微收窄。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受；左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简约休闲外观。
其他细节
- 针织面料，表面触感顺滑，内里加绒，舒适温暖
- 宽松版型为臀部和大腿部位营造充裕活动空间，带来轻松休闲的舒适穿着体验
- 柔软弹性腰部搭配内置抽绳，缔造个性化贴合感
产品细节
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾
- 弹性腰部和裤管口
- 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX1365-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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