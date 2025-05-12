Nike Solo Swoosh 男子加绒长裤旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。采用柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。臀部和大腿部位采用宽松设计，至弹性裤脚处略微收窄。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受；左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简约休闲外观。

Nike Solo Swoosh 男子加绒长裤旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。采用柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适感受和休闲怀旧风格。臀部和大腿部位采用宽松设计，至弹性裤脚处略微收窄。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受；左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简约休闲外观。

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