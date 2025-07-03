 
Nike Solo Swoosh 男子反光条长裤 - 浅骨色/白色

Nike Solo Swoosh

男子反光条长裤

¥999

Nike Solo Swoosh 男子长裤同 Solo Swoosh 系列其他款一样经典简约，是日常出行的理想佳选。长裤采用梭织塔夫绸面料，搭配外侧运动风反光滚边。拉链口袋可供随行物品安全存放；裤脚外侧配有拉链，可自行调整造型，助你随心畅行。


  • 显示颜色： 浅骨色/白色
  • 款式： FB8621-072

Nike Solo Swoosh

¥999

Nike Solo Swoosh 男子长裤同 Solo Swoosh 系列其他款一样经典简约，是日常出行的理想佳选。长裤采用梭织塔夫绸面料，搭配外侧运动风反光滚边。拉链口袋可供随行物品安全存放；裤脚外侧配有拉链，可自行调整造型，助你随心畅行。

Solo Swoosh 系列

Solo Swoosh 系列焕新升级衣橱佳选，打造日常穿搭的理想之选，致敬耐克勾这一经典本质。

简约利落

梭织塔夫绸面料利落有型，缔造舒适感受和经典风范。裤身上部融入网眼布拼接里料，柔软亲肤；裤身下部则采用塔夫绸拼接里料，顺滑轻盈。

休闲舒适

髋部、臀部和腿部均采用宽松剪裁，塑就休闲舒适感受和自如运动体验。

其他细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 拉链插手口袋结合后身口袋，为基本物品提供安全存储空间
  • 裤脚外侧配有拉链，可供自行调整造型，随心秀出运动鞋魅力
  • 裤腿外侧饰有反光滚边，彰显运动风范

产品细节

  • 弹性腰部
  • 裤脚外侧配有拉链
  • 面料：100% 锦纶。上部里料：100% 聚酯纤维。下部里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅骨色/白色
  • 款式： FB8621-072

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