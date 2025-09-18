Nike Solo Swoosh
男子梭织短裤
26% 折让
Nike Solo Swoosh 男子梭织短裤为衣橱再添清爽休闲单品，是你探险的理想良伴。 塔夫绸面料顺滑亲肤，让你在艳阳天自在畅享嬉水时光。
- 显示颜色： 卡其/白色
- 款式： DX0750-247
其他细节
- 塔夫绸面料，质感轻盈，顺滑亲肤
- 臀部和大腿部位采用宽松剪裁，塑就休闲舒适感受和自如运动体验
- 弹性腰部搭配内置编织抽绳和打结抽绳头，可供自主调节贴合感
- 网眼布衬里口袋，方便储物
产品细节
- 插手口袋
- 后身口袋
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾
- 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
