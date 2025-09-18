 
Nike Solo Swoosh 男子梭织短裤 - 卡其/白色

Nike Solo Swoosh

男子梭织短裤

26% 折让
卡其/白色
夜褐红/白色

Nike Solo Swoosh 男子梭织短裤为衣橱再添清爽休闲单品，是你探险的理想良伴。 塔夫绸面料顺滑亲肤，让你在艳阳天自在畅享嬉水时光。


  • 显示颜色： 卡其/白色
  • 款式： DX0750-247

其他细节

  • 塔夫绸面料，质感轻盈，顺滑亲肤
  • 臀部和大腿部位采用宽松剪裁，塑就休闲舒适感受和自如运动体验
  • 弹性腰部搭配内置编织抽绳和打结抽绳头，可供自主调节贴合感
  • 网眼布衬里口袋，方便储物

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾
  • 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。