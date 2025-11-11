 
Nike Sonic Fly 耐克超音速号大童跑步鞋 - 白色/珍珠灰/幻影/深藏青

Nike Sonic Fly

耐克超音速号大童跑步鞋

14% 折让

Nike Sonic Fly 耐克超音速号大童跑步鞋采用轻盈设计搭配柔软回弹泡绵，让步伐活力满格。要想挑战纪录，穿上它试试。


  • 显示颜色： 白色/珍珠灰/幻影/深藏青
  • 款式： IH7335-140

回弹缓震

中底搭载柔软回弹泡绵，让你的迈步迸发满满活力。

轻盈耐穿

鞋款轻盈，带来迅疾表现。鞋面采用网眼布设计，轻盈透气。加固鞋头和侧边，打造出众耐穿性。

出色支撑，亲眼见证

经典鞋带巧妙搭配内靴设计，缔造稳固感受。

强劲抓地

橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌采用提拉设计
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

