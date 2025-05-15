 

Nike Sphere Challenger

Therma-FIT 男子拒水跑步长裤

¥539¥59910% 折让
黑/黑
烟灰蓝/黑

Nike Sphere Challenger Therma-FIT 男子拒水跑步长裤专为寒冷天气打造，百搭实穿，让你在训练中畅享保暖体验。该长裤采用拒水面料，可有效应对细雨。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ1114-010

Nike Sphere Challenger

¥539¥59910% 折让

Nike Sphere Challenger Therma-FIT 男子拒水跑步长裤专为寒冷天气打造，百搭实穿，让你在训练中畅享保暖体验。该长裤采用拒水面料，可有效应对细雨。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 柔软面料结合内里凸起节点，为冷天训练提供出众舒适效果
  • 小腿部位融入梭织外接片，不易撕裂
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 侧边口袋，方便存放小物
  • 背面拉链口袋，可收纳其他物品
  • 小腿外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 小腿背面饰有反光条
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ1114-010

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