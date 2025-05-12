Nike Sphere Challenger
Therma-FIT 男子拒水跑步长裤
¥449¥59925% 折让
Nike Sphere Challenger Therma-FIT 男子拒水跑步长裤专为寒冷天气打造，百搭实穿，让你在训练中畅享保暖体验。该长裤采用拒水面料，可有效应对细雨。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ1114-010
Nike Sphere Challenger
¥449¥59925% 折让
Nike Sphere Challenger Therma-FIT 男子拒水跑步长裤专为寒冷天气打造，百搭实穿，让你在训练中畅享保暖体验。该长裤采用拒水面料，可有效应对细雨。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软面料结合内里凸起节点，为冷天训练提供出众舒适效果
- 小腿部位融入梭织外接片，不易撕裂
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 侧边口袋，方便存放小物
- 背面拉链口袋，可收纳其他物品
- 小腿外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 小腿背面饰有反光条
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ1114-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。