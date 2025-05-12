 

Nike Sphere Element

Therma-FIT 男子拒水跑步上衣

¥409¥59931% 折让
黑
烟灰蓝

Nike Sphere Element Therma-FIT 男子拒水跑步上衣专为寒冷天气打造，采用保暖拒水面料，帮助抵御雨水侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。


  • 显示颜色：
  • 款式： FZ1116-010

Nike Sphere Element

¥409¥59931% 折让

Nike Sphere Element Therma-FIT 男子拒水跑步上衣专为寒冷天气打造，采用保暖拒水面料，帮助抵御雨水侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 柔软 Nike Therma Sphere 面料结合内里凸起节点，为冷天训练提供出众保暖效果
  • 梭织覆面经久耐穿，增加额外防护
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽

产品细节

  • 反光条
  • 领口拉链开襟设计
  • 反光耐克勾标志
  • 面料/外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FZ1116-010

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