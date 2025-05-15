Nike Sphere Element
Therma-FIT 男子拒水跑步上衣
¥479¥59920% 折让
Nike Sphere Element Therma-FIT 男子拒水跑步上衣专为寒冷天气打造，采用保暖拒水面料，帮助抵御雨水侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FZ1116-010
Nike Sphere Element
¥479¥59920% 折让
Nike Sphere Element Therma-FIT 男子拒水跑步上衣专为寒冷天气打造，采用保暖拒水面料，帮助抵御雨水侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软 Nike Therma Sphere 面料结合内里凸起节点，为冷天训练提供出众保暖效果
- 梭织覆面经久耐穿，增加额外防护
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 反光条
- 领口拉链开襟设计
- 反光耐克勾标志
- 面料/外接片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： FZ1116-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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