Nike Sphere Miler Therma-FIT 男子拒水跑步夹克专为寒冷天气打造，缔造不可或缺的温暖包覆效果。该冬季款夹克采用 Therma-FIT 技术，结合拒水面料，帮助抵御寒冷和小雨侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。

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