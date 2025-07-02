 
Nike Sport Lite 高尔夫球包 - 白色/黑

Nike Sport Lite

高尔夫球包

¥1,999

背上 Nike Sport Lite 高尔夫球包，享受果岭欢乐时光。Nike EquaFlex 肩带采用符合人体构造的设计，缔造平衡携背感受，助你一路舒适攻破 18 洞。多个拉链口袋为重要物品营造安全的收纳空间；配有顶部包罩，帮助抵御不良天气。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CV1304-101

Nike Sport Lite

¥1,999

畅快挥杆，安全收纳

背上 Nike Sport Lite 高尔夫球包，享受果岭欢乐时光。Nike EquaFlex 肩带采用符合人体构造的设计，缔造平衡携背感受，助你一路舒适攻破 18 洞。多个拉链口袋为重要物品营造安全的收纳空间；配有顶部包罩，帮助抵御不良天气。

其他细节

  • 肩带采用符合人体构造的设计，缔造舒适便捷的携背体验
  • 五格隔层设计，可供有序收纳球杆
  • 外部便捷口袋可供存放水瓶，方便在果岭随时补充水分

产品细节

  • 支架设计
  • 主体/内衬： 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CV1304-101

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