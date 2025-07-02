Nike Sport Lite
高尔夫球包
¥1,999
背上 Nike Sport Lite 高尔夫球包，享受果岭欢乐时光。Nike EquaFlex 肩带采用符合人体构造的设计，缔造平衡携背感受，助你一路舒适攻破 18 洞。多个拉链口袋为重要物品营造安全的收纳空间；配有顶部包罩，帮助抵御不良天气。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CV1304-101
Nike Sport Lite
¥1,999
畅快挥杆，安全收纳
背上 Nike Sport Lite 高尔夫球包，享受果岭欢乐时光。Nike EquaFlex 肩带采用符合人体构造的设计，缔造平衡携背感受，助你一路舒适攻破 18 洞。多个拉链口袋为重要物品营造安全的收纳空间；配有顶部包罩，帮助抵御不良天气。
其他细节
- 肩带采用符合人体构造的设计，缔造舒适便捷的携背体验
- 五格隔层设计，可供有序收纳球杆
- 外部便捷口袋可供存放水瓶，方便在果岭随时补充水分
产品细节
- 支架设计
- 主体/内衬： 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CV1304-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。