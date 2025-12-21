Nike Sportswear
圣诞系列女子华夫格针织马甲
14% 折让
Nike Sportswear 圣诞系列女子华夫格针织马甲采用华夫格针织面料搭配宽松版型，增添纹理质感；简约罗纹细节，借鉴传统运动风范。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： IM7483-133
产品细节
- 面料：60% 棉/40% 聚酯纤维。拼接：65% 聚酯纤维/34% 棉/1% 其他纤维
- 罗纹下摆和衣领
- 宽松版型
- 可机洗
