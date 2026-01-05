 
Nike Sportswear 圣诞系列女子开衫 - 鲜亮勃艮第酒红/调色

Nike Sportswear

圣诞系列女子开衫

41% 折让

Nike Sportswear 圣诞系列女子开衫采用华夫格针织面料结合宽松版型，增添纹理质感；简约罗纹细节，致敬传统运动风范。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/调色
  • 款式： IM7468-652

产品细节

  • 面料：60% 棉/40% 聚酯纤维。拼接：65% 聚酯纤维/34% 棉/1% 其他纤维。里料：100% 棉
  • 罗纹细节设计
  • 正面按扣开襟
  • Futura 标志贴片
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。