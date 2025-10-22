Nike Sportswear
大童全长拉链开襟加绒连帽衫
¥399
售罄：
此配色当前无货
社交媒体、游戏、平板电脑，我们喜欢在这个数字化世界中与亲朋好友保持联系。Nike Sportswear 大童全长拉链开襟加绒连帽衫从当今时代汲取设计灵感，潮酷演绎技术风格印花。关上灯，你会惊喜发现该连帽衫具有夜光细节。柔软轻盈的加绒针织面料，赋予你舒适包覆体验，助力连帽衫设计跃升至新层级。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DX5063-010
Nike Sportswear
¥399
其他细节
- 加绒针织面料内层柔软非凡，外层触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
- 拉链齿和耐克勾标志采用夜光设计
产品细节
- 正面口袋
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：62% 棉/38% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
