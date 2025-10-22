 
Nike Sportswear 大童全长拉链开襟加绒连帽衫 - 黑

Nike Sportswear

大童全长拉链开襟加绒连帽衫

¥399

售罄：

此配色当前无货

社交媒体、游戏、平板电脑，我们喜欢在这个数字化世界中与亲朋好友保持联系。Nike Sportswear 大童全长拉链开襟加绒连帽衫从当今时代汲取设计灵感，潮酷演绎技术风格印花。关上灯，你会惊喜发现该连帽衫具有夜光细节。柔软轻盈的加绒针织面料，赋予你舒适包覆体验，助力连帽衫设计跃升至新层级。


  • 显示颜色：
  • 款式： DX5063-010

Nike Sportswear

¥399

其他细节

  • 加绒针织面料内层柔软非凡，外层触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
  • 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
  • 拉链齿和耐克勾标志采用夜光设计

产品细节

  • 正面口袋
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：62% 棉/38% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。