 
Nike Sportswear 大童全长拉链开襟梭织夹克 - 幻影

Nike Sportswear

大童全长拉链开襟梭织夹克

27% 折让

Nike Sportswear 大童全长拉链开襟梭织夹克不仅能助你开启外出畅玩之旅，还犹如一台穿越古今的时光机， 带你回味复古运动装的经典格调， 同时借超宽松版型为你演绎当今潮流。 该夹克采用轻盈梭织面料，令你自在畅玩。 设有拉链口袋，有助在跑跳时安全存放零食及其他随身物品。


  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： II0471-057

其他细节

  • 轻盈面料，耐穿舒适
  • 网眼布里料结合腋下网眼拼接，提升舒适性
  • 侧边拉链口袋，可在玩耍时妥善存放随身小物件

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： II0471-057

