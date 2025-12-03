Nike Sportswear
大童全长拉链开襟梭织夹克
46% 折让
Nike Sportswear 大童全长拉链开襟梭织夹克不仅能助你开启外出畅玩之旅，还犹如一台穿越古今的时光机， 带你回味复古运动装的经典格调， 同时借超宽松版型为你演绎当今潮流。 该夹克采用轻盈梭织面料，令你自在畅玩。 设有拉链口袋，有助在跑跳时安全存放零食及其他随身物品。
- 显示颜色： 幻影
- 款式： II0471-057
其他细节
- 轻盈面料，耐穿舒适
- 网眼布里料结合腋下网眼拼接，提升舒适性
- 侧边拉链口袋，可在玩耍时妥善存放随身小物件
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
