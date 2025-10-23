 
Nike Sportswear 大童冬季款加绒长裤 - 嫩芽金

Nike Sportswear

大童冬季款加绒长裤

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

什么东西既柔软又温暖？ 当然是这款加绒针织长裤！ Nike Sportswear 大童冬季款加绒长裤两侧添加仿羊羔绒拼接，仿若你心爱的毛绒玩具！ 令你在外畅享非凡舒适的温暖感受。


  • 显示颜色： 嫩芽金
  • 款式： FV3997-288

Nike Sportswear

29% 折让

什么东西既柔软又温暖？ 当然是这款加绒针织长裤！ Nike Sportswear 大童冬季款加绒长裤两侧添加仿羊羔绒拼接，仿若你心爱的毛绒玩具！ 令你在外畅享非凡舒适的温暖感受。

其他细节

  • 柔软针织面料内里加绒，助你畅享温暖舒适
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，带来恰到好处的舒适贴合感

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 罗纹裤管口
  • 面料：77% 棉/23% 聚酯纤维。 侧拼接：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 嫩芽金
  • 款式： FV3997-288

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。