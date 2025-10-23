Nike Sportswear
大童冬季款加绒长裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
什么东西既柔软又温暖？ 当然是这款加绒针织长裤！ Nike Sportswear 大童冬季款加绒长裤两侧添加仿羊羔绒拼接，仿若你心爱的毛绒玩具！ 令你在外畅享非凡舒适的温暖感受。
- 显示颜色： 嫩芽金
- 款式： FV3997-288
其他细节
- 柔软针织面料内里加绒，助你畅享温暖舒适
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，带来恰到好处的舒适贴合感
产品细节
- 侧边口袋设计
- 罗纹裤管口
- 面料：77% 棉/23% 聚酯纤维。 侧拼接：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 嫩芽金
- 款式： FV3997-288
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
