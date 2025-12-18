 
35% 折让
深藏青/游戏宝蓝/白色/白色
烟灰/浅烟灰/煤黑/白色

Nike Sportswear 大童梭织夹克和长裤运动套装从经典运动风格汲取设计灵感，彰显不凡型格。 采用轻盈梭织面料，无论成套穿搭还是分开单穿，皆可演绎 Nike 经典风范。


  • 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/白色/白色
  • 款式： HQ9314-410

Nike Sportswear 大童梭织夹克和长裤运动套装从经典运动风格汲取设计灵感，彰显不凡型格。 采用轻盈梭织面料，无论成套穿搭还是分开单穿，皆可演绎 Nike 经典风范。

其他细节

  • 长裤采用弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 梭织面料质地顺滑，轻盈耐穿

产品细节

  • 夹克/长裤：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 夹克采用弹性袖口和下摆设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。