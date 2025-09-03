Nike Sportswear
大童梭织夹克和长裤运动套装
28% 折让
Nike Sportswear 大童梭织夹克和长裤运动套装从经典运动风格汲取设计灵感，彰显不凡型格。 采用轻盈梭织面料，无论成套穿搭还是分开单穿，皆可演绎 Nike 经典风范。
- 显示颜色： 烟灰/浅烟灰/煤黑/白色
- 款式： HQ9314-084
Nike Sportswear
28% 折让
Nike Sportswear 大童梭织夹克和长裤运动套装从经典运动风格汲取设计灵感，彰显不凡型格。 采用轻盈梭织面料，无论成套穿搭还是分开单穿，皆可演绎 Nike 经典风范。
其他细节
- 长裤采用弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 梭织面料质地顺滑，轻盈耐穿
产品细节
- 夹克/长裤：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 夹克采用弹性袖口和下摆设计
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/浅烟灰/煤黑/白色
- 款式： HQ9314-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。