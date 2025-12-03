 
Nike Sportswear 大童（女孩）加绒长袖开衫 - 黑/白色

Nike Sportswear

大童（女孩）加绒长袖开衫

35% 折让

Nike Sportswear 大童（女孩）加绒长袖开衫采用超宽松版型，搭配三按扣开襟设计，兼具利落和随性风范。 采用舒适毛圈表面，结合内里加绒，适合日常穿着，是叠搭的理想之选，可为造型增添精致格调。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0406-010

其他细节

该开衫宽松但不松垮，是日常穿搭的理想之选

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 按扣扣合设计
  • 弹性罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

