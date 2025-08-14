Nike Sportswear
大童（女孩）半身裙
26% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）半身裙采用经典工装风格设计，为你再添衣橱新宠。轻盈锦纶面料结合衬里设计，营造非凡舒适感受。裙摆两侧褶饰元素，增添别致意趣。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ9402-010
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋搭配工装口袋，提供充裕的储物空间
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
