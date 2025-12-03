Nike Sportswear
大童（女孩）梭织阔腿长裤
48% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）梭织阔腿长裤采用轻盈梭织面料，彰显时尚风采。 裤脚开衩设计，尽显挚爱运动鞋的非凡魅力。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ9401-010
Nike Sportswear
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 梭织斜纹面料，舒适耐穿
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
