Nike Sportswear
大童（女孩）运动上衣
18% 折让
不必是田径运动员，同样会爱上Nike Sportswear 大童（女孩）运动上衣。 采用梭织锦纶面料，轻盈耐穿。 领口拉链开襟设计结合超宽松版型，提供出众包覆效果和充裕活动空间。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： HQ9403-010
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口
- 下摆抽绳设计
- 可机洗
