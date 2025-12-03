 
Nike Sportswear 大童（女孩）运动上衣 - 黑/白色/白色/白色

Nike Sportswear

大童（女孩）运动上衣

42% 折让

不必是田径运动员，同样会爱上Nike Sportswear 大童（女孩）运动上衣。 采用梭织锦纶面料，轻盈耐穿。 领口拉链开襟设计结合超宽松版型，提供出众包覆效果和充裕活动空间。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： HQ9403-010

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 弹性袖口
  • 下摆抽绳设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
