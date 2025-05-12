 

Nike Sportswear

大童（女孩）透气夹克

¥369¥52930% 折让

Nike Sportswear 大童（女孩）夹克将耐穿斜纹布和网眼布拼接而成，打造利落外观。 采用超宽松版型，营造充裕的叠搭和活动空间。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HF8205-010

Nike Sportswear

¥369¥52930% 折让

Nike Sportswear 大童（女孩）夹克将耐穿斜纹布和网眼布拼接而成，打造利落外观。 采用超宽松版型，营造充裕的叠搭和活动空间。

其他细节

  • 双向拉链开襟设计，可供打造多变造型
  • 贴袋搭配按扣，提供安全储物空间

产品细节

  • 面料：51% 棉/45% 聚酯纤维/4% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 弹性袖口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HF8205-010

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更多信息

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