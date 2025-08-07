 
Nike Sportswear 大童（女孩）长裤 - 帆白/帆白

Nike Sportswear

大童（女孩）长裤

18% 折让

Nike Sportswear 大童（女孩）长裤采用超宽松版型结合斜纹面料，让你的每一个动作都自如无拘。 臀部和腿部采用宽松设计，助你灵活畅动；网眼拼接设计，透气舒适。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HF8198-134

Nike Sportswear

18% 折让

其他细节

弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料：51% 棉/45% 聚酯纤维/4% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性裤管口
  • 可机洗
