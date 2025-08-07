Nike Sportswear
大童（女孩）长裤
18% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）长裤采用超宽松版型结合斜纹面料，让你的每一个动作都自如无拘。 臀部和腿部采用宽松设计，助你灵活畅动；网眼拼接设计，透气舒适。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HF8198-134
其他细节
弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：51% 棉/45% 聚酯纤维/4% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
