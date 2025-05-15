Nike Sportswear
大童（女孩）Oversize 风夹克
¥279¥36924% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）Oversize 风夹克融蕴全明星风范，堪称日常佳选单品。此夹克采用梭织斜纹面料，结合超宽松版型，助你畅动自如。落肩设计结合宽松衣身和衣袖，便于轻松叠搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5557-010
Nike Sportswear
¥279¥36924% 折让
Nike Sportswear 大童（女孩）Oversize 风夹克融蕴全明星风范，堪称日常佳选单品。此夹克采用梭织斜纹面料，结合超宽松版型，助你畅动自如。落肩设计结合宽松衣身和衣袖，便于轻松叠搭。
其他细节
- 梭织斜纹面料，触感顺滑，缔造舒适穿着体验
- 立领设计，有助提升包覆效果
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口和下摆
- 后领内侧挂环设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5557-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。