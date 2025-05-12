 

Nike Sportswear

女子中腰宽松梭织直筒长裤

¥449¥64930% 折让
煤黑/黑/黑/黑
大学红/黑/帆白/帆白

Nike Sportswear 女子中腰宽松梭织直筒长裤采用宽松版型，助你尽显出众风采。拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感；裤管口配有抽绳，可供自主调整贴合度。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
  • 款式： HJ4179-060

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Nike Sportswear 女子中腰宽松梭织直筒长裤采用宽松版型，助你尽显出众风采。拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感；裤管口配有抽绳，可供自主调整贴合度。

其他细节

  • 裤脚配有抽绳，供你打造多变造型
  • 宽松版型结合不对称拼接设计，为整个造型增添立体感

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
  • 款式： HJ4179-060

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