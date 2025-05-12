Nike Sportswear
女子中腰宽松梭织直筒长裤
¥449¥64930% 折让
Nike Sportswear 女子中腰宽松梭织直筒长裤采用宽松版型，助你尽显出众风采。拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感；裤管口配有抽绳，可供自主调整贴合度。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
- 款式： HJ4179-060
Nike Sportswear
¥449¥64930% 折让
Nike Sportswear 女子中腰宽松梭织直筒长裤采用宽松版型，助你尽显出众风采。拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感；裤管口配有抽绳，可供自主调整贴合度。
其他细节
- 裤脚配有抽绳，供你打造多变造型
- 宽松版型结合不对称拼接设计，为整个造型增添立体感
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
- 款式： HJ4179-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。