Nike Sportswear
女子中腰长裤
20% 折让
Nike Sportswear 女子中腰长裤采用梭织锦纶面料结合超宽松版型，塑就休闲运动风外观。弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/白色
- 款式： HV2358-652
产品细节
- 面料：100% 锦纶
- 侧边口袋设计
- 仅 100 配色采用网眼布拼接里料设计
- 后身右上方饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/白色
- 款式： HV2358-652
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
