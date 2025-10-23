Nike Sportswear
女子中腰 Oversize 风工装长裤
17% 折让
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风工装长裤采用超宽松版型结合中腰剪裁，营造舒适穿着感受，搭配抽绳设计，助你玩转多变造型。
- 显示颜色： 石板蓝
- 款式： II0463-477
其他细节
- 膝盖部位采用立体剪裁，结合大号口袋，彰显运动美感
- 裤脚配有系带抽绳，供你打造多变造型
- 共设六个口袋，提供充裕的储物空间
产品细节
- 弹性腰部搭配加长抽绳
- 面料：100% 棉。上部口袋/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
