Nike Sportswear
女子中腰 Oversize 风工装长裤
40% 折让
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风工装长裤采用梭织面料，略带弹性，彰显经典风范，助你畅享舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： II0445-047
其他细节
- 裤脚配有系带抽绳，供你打造多变造型
- 弹性腰部搭配抽绳，塑就专属贴合感
产品细节
- 面料：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
