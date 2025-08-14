 
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风短裤 - 金属银

女子中腰 Oversize 风短裤

穿上这款运动风 Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风短裤，尽显出众风采。经典运动风结合侧边镶边设计，塑就休闲外观。优质面料，随性飘逸；超宽松版型，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 金属银
  • 款式： II1943-095

其他细节

  • 侧边镶边传承 Nike 经典元素，带你回首传奇过往
  • 弹性腰部搭配加长抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
